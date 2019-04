Exclusief voor abonnees Strengere regels voor reclame met alcohol 20 april 2019

00u00 0

Er komen strengere regels voor wie reclame maakt voor alcoholische dranken. Wie een nationale promocampagne lanceert op radio of televisie of in de bioscoop, moet voortaan op voorhand advies inwinnen bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP). De JEP zal dan nagaan of er geen inbreuken gepleegd worden op het alcoholconvenant. Dat bepaalt onder andere dat de reclame overmatig alcoholgebruik niet mag aanmoedigen en dat minderjarigen niet geviseerd mogen worden in de reclame.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen