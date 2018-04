Strengere regels voor dierentuinen 23 april 2018

Bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) wil het welzijn van dieren in de Vlaamse dierentuinen verbeteren en verscherpt daarom de regels. Weyts wil de bestaande voorschriften vooral moderniseren. "We leggen de lat inzake dierenwelzijn hoger in heel Vlaanderen: het is evident dat we dat ook doen in de dierentuinen", zegt hij. Er komen onder meer heldere afspraken over de verblijven. Er moet bijvoorbeeld altijd beschutting beschikbaar zijn voor de dieren die permanent buiten gehouden worden. Dieren die zowel een binnen- als een buitenverblijf moeten hebben, moeten steeds toegang hebben tot de beide verblijven. Het fysiek contact tussen bezoekers en dieren wordt ernstig ingeperkt. En bij vertoningen voor publiek mogen dieren niet gedwongen worden om onnatuurlijke kunstjes te doen. Tot slot moet elke dierentuin een eigen ethische commissie oprichten.

HLN