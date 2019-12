Exclusief voor abonnees Strengere kwaliteitsnormen voor drinkwater 20 december 2019

Na 20 jaar komen er strengere kwaliteitsnormen voor drinkwater. Die moeten er ons toe aanzetten minder water uit plastic flesjes te drinken. Er worden onder meer strengere maximumlimieten voor vervuilende stoffen als lood en schadelijke bacteriën ingesteld en de aanwezigheid van microplastics en hormoonverstoorders wordt aangepakt. Burgers zullen online ook informatie vinden over de kwaliteit en het aanbod van drinkwater in hun regio. De meeste Europeanen beschikken nu al over kraantjeswater van hoge kwaliteit - al zijn er nog 1,6 miljoen inwoners voor wie dat niet het geval is. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het akkoord van Right2Water wel nog formeel bekrachtigen.