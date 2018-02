Strenge zwarte lijst voor agressieve passagiers op komst 14 februari 2018

Passagiers die zich agressief gedragen aan boord van een vliegtuig, moeten op een grensoverschrijdende zwarte lijst komen. Daarvoor pleiten enkele leden van het Europees Parlement. Nu kunnen mensen die zich misdragen op een vlucht enkel in hun land van herkomst worden berecht. De parlementsleden willen dat dit voortaan ook kan in het land waar ze het vliegtuig verlaten. Luchtvaartkoepel IATA en de VN werken nu hiervoor aan een internationale wet. In 2016 waren er in totaal bijna 10.000 incidenten met agressieve passagiers, of één geval per 1.424 vluchten. Dat is een verdubbeling tegenover 2009. Bij Brussels Airlines alleen al komen er jaarlijks 1.500 meldingen binnen, gaande van roken op het toilet, tot dronkenschap of agressie tegen medepassagiers of het cabinepersoneel. (MU)

