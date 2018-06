Strenge opvoeding maakt kinderen minder weerbaar 26 juni 2018

"Wie als kind met de ijzeren hand opgevoed wordt, staat later sterker in zijn schoenen." Dat heersende idee mag naar de prullenmand volgens een nieuw onderzoek van de universiteit van Minnesota bij 400 kinderen. Integendeel, wie op een dwingende en controlerende manier is opgevoed, is minder weerbaar. Zo luidt de conclusie van de wetenschappers die de kinderen jarenlang volgden. Dat melden de Mediahuiskranten. Ook op lange termijn heeft zo'n dwingende opvoeding kwalijke gevolgen. De jongeren die als kind streng behandeld en gecommandeerd werden, deden het jaren later nog minder goed op sociaal vlak en qua schoolprestaties. Bovendien konden ze hun gevoelens ook minder goed in bedwang houden.