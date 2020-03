Streng zijn loont: Singapore blijft virus altijd stapje voor Marc Coppens

13 maart 2020

00u00 263 De Krant 187 besmettingen, geen enkel sterfgeval en 96 patiënten volledig hersteld: Singapore zit al sinds 23 januari met corona, maar slaagt erin om de verspreiding te beperken. Met dank aan hun autoritaire regime.

Vlaming Jan Schoovaerts (49), die al twee jaar in Singapore aan de slag is als consultant, was vorige week nog in ons land. "Maar ik was eerlijk gezegd blij om terug te keren naar Singapore, waar de maatregelen om het coronavirus in te dijken me veel efficiënter lijken. Dat het er zo goed lukt, komt uiteraard door hun ervaring met SARS. In 2002-2003 vielen er 33 doden. Sindsdien zijn ze uitstekend voorbereid op een pandemie. Singapore telt ruim 6 miljoen inwoners, maar het helpt natuurlijk dat die op een eiland wonen. In het zwaar getroffen Italië is bijvoorbeeld sprake van vrij verkeer van goederen en diensten, wat het tegenhouden van een virus veel complexer maakt.”

Schoovaerts wijst erop dat Singapore en Hong Kong, dat ook uitstekende coronacijfers kan voorleggen, een autoritair regime hebben, met een sterke controle op wat er in de samenleving gebeurt. "Van halve maatregelen houden ze hier niet. Bijeenkomsten met meer dan 30 mensen worden hier ten stelligste afgeraden en als je het dan toch doet, moet de organisator elke deelnemer scannen op koorts. Thuiswerken wordt aangemoedigd. Als je toch naar kantoor gaat, is de werkgever verplicht om twee keer per dag je temperatuur te meten. Wie gezond is, krijgt een sticker opgeplakt, zodat het hele bedrijf weet dat je niet besmet bent. Koorts? Verplicht twee weken in thuisisolatie. Ook op school worden onze kinderen van 13 en 17 jaar elke dag gescand."

Big Brother

"Big Brother is watching you: in elke straat van Singapore word je gefilmd", zegt Schoovaerts. "Bij corona is dat niet per se negatief, want de overheid kan perfect nagaan waar een besmet persoon allemaal is geweest en bijkomende besmettingen beperken. Wie zich niet aan de opgelegde regels houdt, riskeert strenge straffen. Twee zogenaamde 'permanent resident holders' moesten 14 dagen thuisblijven, maar op een dag kwamen ze toch buiten en werden ze betrapt. Ze mogen nooit meer het land in."

Cultuursocioloog Ignace Glorieux meent dat het bij ons - een land van plantrekkers - anders zal lopen. "Tot vorige week was de teneur in ons land er één van: 'Goh, dat is toch allemaal overdreven.' En de regels die werden opgelegd, gelden voor een ander, maar niet voor mij. De voorbije dagen heb ik wel de indruk dat het tij aan het keren is, maar een mentaliteit blijvend veranderen, daar gaan vele decennia over.”

