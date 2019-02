Streetfood op het water in Dubai 16 februari 2019

In Dubai is álles groter, niet alleen de wolkenkrabbers en eilanden, maar ook het luxegevoel. En dus kunnen zeilers en jachteigenaars er streetfood afhalen aan de eerste drijvende foodtruck ter wereld. 'Salt Bay' drijft rond in het midden van een lagune in het beroemde Jumeirah, tussen de stranden van Al Sufouh en Kite Beach in. Klanten bestellen er vanop hun jetski, jacht of zeilboot direct aan de toog. Op het menu: gastro-burgers met curry-mayonaise of bacon jalapeno-saus, vergezeld van frietjes en een koele mojito. (JL)

