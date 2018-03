Street dance op hakken van 10 centimeter 16 maart 2018

Nog nooit zat er zoveel diversiteit in een aflevering van 'Belgium's Got Talent' als vanavond. De spits wordt afgebeten door het gespierde gymnastiekduo Jimmy (18) en Noah (23). Samen vertegenwoordigen ze ons land op internationale kampioenschappen. Nog mannen om naar te kijken, zijn die van Trinxx . Op hakken van tien centimeter hoog proberen ze elegant een street dance uit te voeren. Ongezien in 'Belgium's Got Talent'. Dat kunnen we ook zeggen van de musicalact van het jongerenkoor Youforia en van 'The Bubble Babes'... Deze entertainmentgroep is gespecialiseerd in een 'bikini carwash' met naast veel water en zeep, ook vuur.

