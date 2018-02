Streepje voor binnen team Certitude in de luwte Gilbert 19 februari 2018

00u00 0

Bij Quick.Step Floors hebben ze de luxe om op verschillende paarden te wedden. Niki Terpstra, Fernando Gaviria of Zdenek Stybar: allemaal komen ze in aanmerking voor winst in het openingsweekend. Maar één man heeft toch een streepje voor binnen de ploeg: Philippe Gilbert.

