Streepje Francken in Sint-Waldetrudiskerk 18 april 2018

00u00 0

In 2016 was het 400 jaar geleden dan Frans Francken in Antwerpen overleed. Dit jaar zal het 400 jaar geleden zijn dat Ambrosius Francken overleed. De Franckendynastie speelde een vooraanstaande rol in de Antwerpse kunstwereld van de zestiende en zeventiende eeuw. Omdat beide broers in Herentals geboren werden besloot de Herentalse cultuurraad, in samenwerking met diverse verenigingen en kunstenaars, Francken en hun werk in de verf te zetten. Het resultaat is te zien en te horen op zaterdag 21 april om 20 uur en op zondag 22 april om 15 uur in de Sint-Waldetrudiskerk van Herentals. In de kerk zijn er negen altaarstukken en schilderijen van leden van de familie Francken te bekijken. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Reserveren kan in 't Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. (TJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN