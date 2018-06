Straten van Vottem kleuren wit voor Cyril (22) 05 juni 2018

Bijna duizend mensen hebben in Vottem bij Luik afscheid genomen van Cyril Vangriecken, de 22-jarige student die exact één week geleden werd doodgeschoten door Benjamin Herman. De meesten waren gekleed in het wit. Ook premier Charles Michel (MR) en vicepremier Jan Jambon (N-VA) waren aanwezig. Aan het clubhuis van de petanquevereniging waarvan Vangriecken lid was, applaudisseerden de rouwenden. Zijn clubgenoten ketsten petanqueballen tegen elkaar. Er waren vijf lijkwagens nodig om, behalve de kist, alle boeketten en kransen naar de begraafplaats van Vottem te vervoeren. Daar is de jongeman in besloten kring begraven. Vandaag zullen agenten uit het hele land in Robermont afscheid nemen van hun vermoorde collega's. De dader zelf wordt eveneens vandaag begraven, na een christelijke ceremonie in Marche-en-Famenne. (SRB)

