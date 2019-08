Exclusief voor abonnees Strandredders redden vrouw (84) op terrasje van verstikking 31 augustus 2019

00u00 0

Op de zeedijk van Middelkerke is een 84-jarige vrouw van de verstikkingsdood gered dankzij het ingrijpen van de strandredders. De bejaarde vrouw had donderdagnamiddag een stuk vlees in haar luchtpijp gekregen tijdens een etentje in Bistro Galaxy op de dijk. Het personeel zag meteen de ernst in en verwittigde de strandredders. Ook de mug-heli landde op de zeedijk. "De strandredders en EHBO-post probeerden het stuk uit de luchtpijp te halen door middel van het heimlichmanoeuvre, maar dat lukte niet. Het slachtoffer was inmiddels het bewustzijn verloren. Daarop zijn ze overgegaan tot reanimatie en beademing. Het stuk vlees kwam los en de vrouw hervond het bewustzijn en haar adem", vertelt de Middelkerkse schepen van Reddingsdienst Tom Dedecker (LDD). Het levensgevaar was snel geweken en de vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. (BBO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis