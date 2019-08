Exclusief voor abonnees Strandredders overmeesteren gauwdief 24 augustus 2019

00u00 0

Een gauwdief (23) uit Rijsel is donderdag gearresteerd op het strand van Oostende dankzij het alerte optreden van enkele strandredders. De dief had eerst toegeslagen in Bondi Beach. "We verwittigden de politie en lokaliseerden de dader na een melding van een slachtoffer. In Polé Polé Beach sloeg hij opnieuw toe. Intussen hadden we redders onopvallend rondom de strandbar en de dijk geposteerd, geen gemakkelijke opdracht in uniform", vertelt hoofdredder Jonathan De Vos. Toen de man een derde diefstal wilde plegen, probeerde een burger de dief tegen te houden, maar kreeg een kopstoot. "Daarop hebben we hem meteen overmeesterd. Onze redders hielden hem tegen de grond tot de politie eraan kwam." De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden. (BBO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis