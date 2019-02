Strandredders krijgen drone 20 februari 2019

00u00 0

In Blankenberge gaan de redders deze zomer een drone gebruiken. "Die is bijvoorbeeld superhandig om met een warmtecamera vermiste toeristen in zee terug te vinden", zegt hoofdredder Tom Cocle. Het pilootproject wordt na de zomer geëvalueerd. Als het positief uitdraait, wordt het mogelijk uitgerold over de hele Belgische kust. Rest nog de vraag: wat met de privacy van wie ligt te zonnen? "De strandgangers hoeven niet bang te zijn", zegt Elwin Van Herck, zaakvoerder van Noordzee Drones, dat het toestel levert. "De kandidaat-dronepiloten moeten tijdens hun opleiding een examen 'privacy' afleggen, en de toestellen zullen enkel gebruikt worden om mensen te redden of de werking van de reddingsdienst te verbeteren." (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN