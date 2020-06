Exclusief voor abonnees Strandpolitie houdt oogje in het zeil in Oostende 26 juni 2020

00u00 0

In Oostende houdt deze zomer voor het eerst de strandpolitie een oogje in het zeil. Elke dag, vanaf morgen, staan vier politie-inspecteurs en een coördinator klaar om het strand veilig te houden. "Vorige jaren merkten we dat we voortdurend gewone patrouilles naar het strand moesten sturen om onder meer verloren gelopen kindjes te zoeken. Die patrouilles konden dan niet ingezet worden voor andere oproepen. Zo is het idee gegroeid. Als we toch al permanent naar het strand moeten hollen, kunnen we hier evengoed permanent aanwezig zijn. We hebben een speciale post ter hoogte van het Kursaal van waaruit de politie-inspecteurs vertrekken", licht korpschef Philip Caestecker toe.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen