Strand Schiermonnikoog bijna proper 07 januari 2019

00u00 0

Het strand van het Nederlandse Schiermonnikoog ligt er, op wat restjes plastic en piepschuim na, weer proper bij. Militairen en vrijwilligers ruimden er afgelopen weekend 220 ton troep op. Dat was aangespoeld, nadat vorige week dinsdag 270 containers van een schip in zee vielen. Er werd het hele weekend hard doorgewerkt. Een ploeg van een paar honderd vrijwilligers liep het hele strand af om aangespoelde spullen op te rapen. Honderd militairen focusten zich intussen op de moeilijker bereikbare gebieden. Donderdag en vrijdag deden mensen zich op het strand nog tegoed aan wat er was aangespoeld. Een enkeling ging zelfs naar huis met een gloednieuwe, maar doorweekte tv. Rederij MSC Mediterranean Shipping Company belooft alle kosten van de opruimoperatie te betalen. Vandaag en morgen wordt er niet gewerkt door de hoge waterstanden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN