Strand Knokke wordt (even) een luchthaven 03 februari 2018

Het strand van Knokke-Heist wordt tussen 14 en 17 juni omgebouwd tot een internationale luchthaven. De badstad is dan het decor voor de eerste 'Short Take Off & Landing'-wedstrijd op een strand - een wereldprimeur. De vliegtuigjes proberen op een zo kort mogelijke afstand op te stijgen en te landen - een sport die vooral in Azië en de VS enorm populair is. De vliegtuigjes zullen ook landen op de golfbaan in het Zoute.

