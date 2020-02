Exclusief voor abonnees Strand heeft al kliffen van 2 meter hoog 11 februari 2020

00u00 0

Het stormweer van de voorbije dagen heeft ook aan de kust zijn sporen nagelaten. Op verscheidene stranden zijn weer kliffen ontstaan. Vooral in Oostende (foto), Blankenberge en Wenduine is dat het geval. Op sommige plekken zijn ze al tot twee meter hoog, en mogelijk wordt dat nog meer. Dat levert mooie plaatjes op, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Zo kunnen kinderen bedolven geraken onder het zand. Dit voorjaar wordt daarom 3 miljoen euro vrijgemaakt om zand op te spuiten. In Wenduine wordt in totaal zelfs 20,4 miljoen euro gepompt in werken om het strand stabieler te maken. Zo worden er in oktober onder meer extra golfbrekers geplaatst.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Wenduine

Blankenberge

Oostende