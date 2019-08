Exclusief voor abonnees Stralend zonnig HET WEER 22 augustus 2019

00u00 0

Vandaag wordt het stralend zonnig weer. Slechts hier en daar komen er enkele onschuldige stapelwolken tevoorschijn, maar die verdwijnen nadien opnieuw. Het wordt aangenaam warm bij maxima rond 23 of 24 graden en er is weinig wind. Hoewel we al laat in het zomerseizoen zitten, wordt het toch een beetje uitkijken. De UV-index is immers hoog en gevoelige huidtypes kunnen nog vlug verbranden.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Kempen

weer

UV-index

Ardennen