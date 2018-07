Stralend weer, stralende solden 02 juli 2018

Solden die beginnen tijdens een weertje dat om een zeebries of groene lommerte vraagt, zijn altijd riskant. Toch kwamen de koopjes zaterdag in onze steden vlot op gang, meldt zelfstandigenorganisatie Unizo. Zeker in de voormiddag was er veel volk op de been, de namiddag was wat kalmer omdat de Vlaming dan alsnog op uitstap of naar zijn koele living vertrok. Maar dankzij de stevige start in de voormiddag konden de winkeliers de eerste soldendag tevreden afsluiten met een status quo ten opzichte van vorig jaar. Opvallendste trend? "De consument koopt de laatste jaren heel gericht", weet Unizo-woordvoerder Chiel Sterckx. "Hij gaat op zoek naar basisstukken om zijn garderobe verder aan te vullen. Zaterdag werd er vooral jacht gemaakt op de typische zomerproducten door het zeer warme weer." Gemiddeld begonnen zelfstandige modezaken met een korting van 30%. (NV)

