Straks weet u hoeveel Spice er nog in deze Girls zit

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de langverwachte Spice Girls-reünie is een feit. Melanie Chisholm (44), Victoria Beckham (43), Emma Bunton (42), Melanie Brown (42) en Geri Halliwell (45) hebben hun krabbel gezet onder een contract voor een reeks concerten in de zomer, voorlopig enkel in de VS en Groot-Brittannië. Ze worden er elk 11,3 miljoen euro rijker van. Benieuwd hoeveel spice er nog in de vijf girls zit, 24 jaar na hun debuut.

