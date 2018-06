Straks twee 'erfgenamen' van Lierse? 01 juni 2018

Het ziet er naar uit dat er straks twee 'erfgenamen' van het ter ziele gegane Lierse in competitie zullen treden. Woensdagavond werd de samenwerking tussen Lyra en supporterscollectief 'Lierse voor Altijd' officieel bekrachtigd. Volgend jaar start de club als K. Lyra-Lierse SK in de derde amateurklasse. Intussen gaf volgens onze informatie ook Oosterzonen (eerste amateur) door dat het zijn naam in Lierse wil veranderen. Dat moest gebeuren voor 1 juni. Het was al langer geweten dat Oosterzonen wil meewerken aan een doorstart voor Lierse en dat er enkele investeerders klaar staan om dat project te ondersteunen. De groep rond Oosterzonen is met oud-voorzitter Samy trouwens volop in onderhandeling omtrent het gebruik van het Vanderpoortenstadion. Daar werd gisteren geen akkoord over bereikt, maar dat kan de volgende dagen worden geregeld. (KDC)

