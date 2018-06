Straks raakt Kris Peeters nog verkozen in India 07 juni 2018

00u00 0

Indiërs zijn dol op CD&V. Of dat zou je toch geloven als je op de Facebook-likes van de partij afgaat. 'Knack' nam de profielen van de verschillende partijen onder de loep. Slechts 19.000 van de 36.000 likes voor CD&V zijn afkomstig uit België. Ruim 10.000 likes komen uit India. Ook Nigeria, Oeganda en Ghana leveren elk ruim 600 volgers. Tom Schiettecat, communicatiedirecteur van de partij, benadrukt dat CD&V geen likes gekocht heeft. Wel is de partij de voorbije maanden steeds meer gaan inzetten op sociale media, om de achterstand ten opzichte van de andere partijen weg te werken. Dat doen ze, net als hun concurrenten, via gesponsorde posts naar specifieke doelgroepen. Maar die campagne liep niet helemaal zoals voorzien, legt Schiettecat uit. Zo werden de afgelopen maanden meermaals standpunten van Antwerps lijsttrekker Kris Peeters - in 2011 nog op bezoek in het land (foto) - over de haven en Antwerpen als diamantstad in het Engels gedeeld. "Eén van die berichten werd razendsnel opgepikt en werd meer dan 8.000 keer geliket, bijna uitsluitend door Indiërs."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN