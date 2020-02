Exclusief voor abonnees Straks op verkenning voor lange Giro-tijdrit 24 februari 2020

00u00 0

De Giro-ambities van Remco Evenepoel krijgen steeds meer vorm. Onze landgenoot gaat na Tirreno-Adriatico op hoogtestage als voorbereiding op Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Italië, maar zal tussendoor ook de lange tijdrit (33,7 km) in de Giro (etappe 14) verkennen. "De openingstijdrit in Boedapest (8,6 km) ga ik niet apart verkennen", zegt hij. "Dat doe ik in de dagen voor de start. En de slottijdrit (16,5 km) zal iets voor de dag zelf zijn." (BA)