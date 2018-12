Straks ook VAR in Champions League 04 december 2018

De videoscheidsrechter (VAR) wordt vanaf de achtste finales ingevoerd in de Champions League. Dat besliste de UEFA gisteren. Ook in de finale van de Europa League, tijdens de Final Four van de Nations League en tijdens het EK U21 in juni wordt de VAR ingeschakeld. Dat gebeurt "na succesvolle testen en het trainen van de refs in de voorbije maanden". (FDZ)