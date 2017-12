Straks ook KV Oostende in netwerk? 00u00 0

De nabije toekomst van Anderlecht is in grote lijnen vastgelegd, KV Oostende neemt rustig de tijd om alle voorstellen te bekijken nu Marc Coucke de club vaarwel zwaait. Een tiental geïnteresseerden meldden zich, via tussenpersonen, waaronder ook dat van City Football Group, die onder andere Man City en New York City FC in handen heeft. De groep houdt de Belgische markt aandachtig in het oog, ook de clubs. Wegens interessant om jong talent en niet-EU-spelers goedkoop te stallen. Op City klinkt het dat er voorlopig echter geen concrete onderhandelingen lopen over een participatie. Contacten worden niet ontkend.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee