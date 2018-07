Straks ook geen rietjes meer op het strand 03 juli 2018

Als het van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) afhangt, worden binnenkort geen rietjes of plastic bekertjes meer gebruikt door strandclubs. Hij gaat daarvoor overleggen en hoopt nog deze zomer tot een oplossing te komen. De Backer wil vermijden dat onze Noordzee een plasticsoep wordt en werkte ook al een actieplan uit tegen marien afval in onze Noordzee. Nu wil hij nog een stapje verder gaan en zoveel mogelijk plastic dat maar één keer gebruikt wordt van het strand weren. "Het is niet verantwoord om plastic maar enkele seconden te gebruiken, terwijl het een eeuwigheid duurt om af te breken", vindt de staatssecretaris. Watersportclub Surfers Paradise in Knokke wil in elk geval z'n steentje bijdragen. Zaakvoerder Frank Vanleenhove verplicht kinderen tijdens een surfkamp dagelijks vuilnis van het strand te rapen. "Alle beetjes helpen. Zo hopen we de jeugd te sensibiliseren", zegt Vanleenhove. (MMB)

