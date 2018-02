Straks ook drijvende zonne-eilanden op zee? 17 februari 2018

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) wil de Noordzee voorzien van drijvende eilanden met zonnepanelen. Vanaf 2020 gaat een eerste proefproject van start, waarna het de bedoeling is de zonne-eilanden op grotere schaal in te voeren. De panelen hebben een hoger rendement dan op land, onder meer omdat er minder wolken hangen. Grote kanshebbers voor de uiteindelijke locatie zijn de windmolenparken voor de kust van Zeebrugge. Daar zouden de eilanden niet in de weg drijven in de routes van schepen, omdat die er sowieso niet mogen varen. "De Noordzee speelt een cruciale rol in onze energie-omslag, en heeft het potentieel om een heuse zonneboerderij te worden", aldus De Backer.