Straks krijgen ouders automatisch foto's uit klas gestuurd 01 september 2018

00u00 0

Benieuwd naar wat je koters dit jaar uitspoken op school? Dit schooljaar krijg je misschien op gezette tijdstippen een aantal foto's van je kind toegestuurd. Met 'Vertelfoto's' ontwikkelde de Brugse start-up Wonderjaren een oplossing om de band tussen ouders, leerlingen en leerkrachten te versterken. Met behulp van geavanceerde gezichtsherkenningssoftware krijgen ouders op regelmatige basis een selectie van foto's van hun zoon of dochter in de klas in hun mailbox. Wonderjaren maakt voor die selectie gebruik van de foto's die de juf of meester sowieso al maakt voor de klasblog. Het concept is vanaf maandag gratis beschikbaar voor alle Vlaamse scholen die intekenen. Meer info via www.wonderjaren.eu.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN