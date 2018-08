Straks kan je ook rijden met een Kalasjnikov 24 augustus 2018

De Russische wapenfabrikant Kalasjnikov, bekend van het automatische geweer AK-47, waagt zich nu ook op de markt van de elektrische voertuigen. Het bedrijf heeft gisteren het prototype voorgesteld van de 'CV-1', een model dat de concurrentie moet aangaan met de Amerikaanse Tesla. Qua looks is de CV-1 geïnspireerd op de 'Izj Kombi' een model uit de Sovjet-Unie van de jaren 70. Over de start van de verkoop en de kostprijs geeft het Russische bedrijf geen details.

