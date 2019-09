Exclusief voor abonnees Straks drinken we water uit Noordzee 03 september 2019

De kans is reëel dat er op termijn ontzilt zeewater uit onze kraan komt. De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, start volgend jaar met een proefproject waarbij water uit de Noordzee wordt omgezet in drinkwater. Onder meer in Israël en Australië gebeurt dit nu al. "Er is in Vlaanderen maar een beperkte beschikbaarheid aan zoetwater", zegt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. "We zetten volop in op hergebruik en slimme technologieën om drinkwater te besparen, maar ook het ontzilten van zee- of brak water (een mengeling van zoet- en zoutwater, red.) kan een oplossing bieden om onze bevoorraadingszekerheid te garanderen."

