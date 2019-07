Exclusief voor abonnees Straks digitale cursus op school? 13 juli 2019

00u00 0

Worden de traditionele schoolhandboeken straks vervangen door digitale cursussen? Het online leerplatform WeZooz Academy uit Lokeren wil tegen 1 september 2020 een compleet digitaal alternatief op de markt brengen. Deze cursussen moeten de mogelijkheden in de klas vergroten. Zo kan er een automatisch verbeteringssysteem in verwerkt worden of oefeningen op maat van de leerlingen. Ook de kostprijs lijkt een belangrijk argument. "We maken ons sterk dat we de totale prijs kunnen doen dalen van 300 naar 100 euro per leerling per jaar", zegt Cedric Koslowski van WeZooZ Academy. (YDS)