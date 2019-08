Exclusief voor abonnees Straks de 12de in select clubje 23 augustus 2019

Met elf zijn ze, de mannen die sinds de eeuwwisseling de drie grote wielerrondes in één seizoen combineerden. Thomas De Gendt wordt de twaalfde in het rijtje. De tweede Belg ook na Mario Aerts in 2007. Op vlak van resultaten klokt De Gendt voorlopig af op een 51ste plaats in de Giro en een 60ste stek in de Tour. In de slottijdrit van de Giro werd hij derde, in de Tour reed hij naar de ritzege in de achtste etappe. Absoluut recordhouder in het combineren van grote wielerrondes is Adam Hansen. De Australiër reed tussen 2012 en 2017 elk jaar de Giro, Tour en Vuelta. In totaal reed hij 20 grote rondes na elkaar. Verder nog eervolle vermeldingen voor Carlos Sastre (2006) en Alejandro Valverde (2016). De Spanjaarden behaalden twee keer de top tien in het eindklassement toen ze de drie rondes combineerden in één jaar. (DMM)

