Straf 20 juli 2019

Ik krijg het danig op mijn zenuwen van die

verslaggevers van Sporza en 'Vive le vélo'

die altijd het vel van de beer verkopen voor

hij geschoten is. Wout van Aert had deze

tijdrit donderdagavond al gewonnen.

Straf, want nu ligt hij op de grond.

Luc Lievens

