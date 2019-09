Exclusief voor abonnees Strafste transferperiode ooit Club Brugge 10 september 2019

Een groep die zowel in de competitie als in Europa succesvol moet zijn. Dat is de fel versterkte spelerskern van Club Brugge na de meest indrukwekkende zomermercato van blauw-zwart ooit. Kampioen worden, als het enigszins kan de beker meepakken én de derde plaats grijpen in de Champions Leaguepoule zijn na de gedane investeringen de doelen van Club dit seizoen. Daarvoor heeft het een kwalitatief sterke, brede en goed gestoffeerde spelersgroep. De weelde voorin is enorm, terwijl aan de overzijde met Mignolet de best mogelijke doelman voor een Belgische club onder de lat staat - Horvath is als invaller een meer dan voldoende alternatief. Centraal op het middenveld moet de aanwezigheid van sterkhouders Vormer en Vanaken, aangevuld met Rits, Balanta en invaller Schrijvers, volstaan. Dat geldt ook voor het hart van de verdediging, waar Mechele en Deli in principe basisspeler zijn en Clement met Mitrovic, opnieuw Balanta en Kossounou voldoende wissels heeft. Op links haalde Club met Ricca en Sobol twee degelijke backs. 't Is vooral hopen dat er straks niets met Mata gebeurt: invallers Cools, Vlietinck en de jonge Van der Brempt, dat is toch een stuk minder. (TTV)

