Strafste Tourzege ooit

Het kan niet op voor onze landgenoten in deze Ronde van Frankrijk. We dachten dat Dylan Teuns donderdag al voor dé Belgische ritzege had gezorgd, maar toen werd het zaterdag. Thomas De Gendt reed van start tot finish - 200 kilometer verderop - op kop. Aanvallen, doorrijden, rekenen, versnellen, medevluchters uit het wiel rijden en razende achtervolgers van zich afhouden: hij deed het allemaal. In-druk-wekkend.

