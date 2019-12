Strafste Belgen van 2019. Op plaats 19 Julie Vermeire: "Vroeger wilden fans op de foto met papa, nu met mij"

De Krant

De hoogste nieuwkomer in onze Top 100 en dus dé verrassing van deze jaargang. Julie Vermeire (21), dochter van Jacques Vermeire en Eva Pauwels én winnares van 'Dancing with the Stars' (VIER), vat haar wonderjaar kort samen: "Niet alleen het grote publiek heeft me leren kennen in 2019, ik heb mezelf ook ontdekt."