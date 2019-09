Exclusief voor abonnees Strafschopspecialist Harry Kane nadert top 10 beste Engelse schutters aller tijden 09 september 2019

00u00 0

De kaap van 25 goals gerond. Harry Kane (26) rukt op in de ranking van beste Engelse schutters aller tijden. De top tien wenkt. De spits van Tottenham scoorde zaterdag een hattrick tegen Bulgarije - waarvan twee strafschoppen. Het is een specialiteit geworden: in zijn loopbaan heeft hij er 31 op 37. Voor Engeland trapte hij er al acht binnen. Bijna een derde van zijn totaal doelpuntenaantal. Wayne Rooney is Engelands topschutter aller tijden met 53 goals. Zijn record is nog ver uit zicht. Kane krijgt in eigen land dezelfde kritiek als Romelu Lukaku regelmatig in België: hij scoorde het merendeel van zijn doelpunten tegen kleinere ploegen als Litouwen, San Marino, Tunesië, Costa Rica en Bulgarije. In topconfrontaties of matchen met inzet tegen de toplanden kon hij te zelden zijn stempel drukken, maar dat is niet onlogisch. Tegen de 'kleintjes' drijven ook andere topspelers hun cijfers op. Engeland leidt in groep A met drie zeges uit drie matchen. Ze maken er hun favorietenrol waar. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis