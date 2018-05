Strafschopfout van debutant Selahi DE CRUCIALE FASE 11 mei 2018

Een bewogen debuut voor Lindon Selahi (19). De middenvelder startte voor het eerst, en dat op het veld van Anderlecht - waar hij bij de jeugd even speelde. Tien minuten voor rust schreeuwde Anderlecht moord en brand: Selahi beukte bij een luchtduel net binnen de zestienmeter in op Morioka, al kwam de impact net nadat de Japanner gekopt had. De ref liet doorspelen en ook de Video Referee Assistant (VAR) kwam niet tussen. "Ik wist niet of ik binnen of buiten het strafschopgebied stond", aldus Morioka. "Maar het was wel zeker een fout. Maar ik respecteer zoals altijd de beslissing van de scheidsrechter." 'Dader' Selahi lachte veelzeggend: "Of de scheidsrechter de juiste beslissing nam? Hij floot niet, dus ja." Selahi speelde onopvallend en had soms moeite met het hoge tempo. "Ik had vooraf wel een beetje stress", zei hij. "De coach vroeg me vooral om simpel te spelen, zonder risico. Ik probeerde om geconcentreerd te blijven en te doen wat hij me vroeg. Mijn wissel aan de rust? Dat was een tactische ingreep. Ik had een gele kaart en we wilden hoger druk zetten op de tegenstander. Ik ben blij dat ik deze kans gekregen heb. Maar het is wel een groot verschil met een wedstrijd bij de U21. Het gaat er fysieker aan toe, ze benutten de ruimtes beter." (FDZ/BF)

