Strafrechter excuseert zich na dronken ongeval met vluchtmisdrijf 19 juni 2019

Een Antwerpse strafrechter die vorige week met een glas te veel op vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval heeft haar excuses aangeboden. Caroline M. (57) knalde op het Antwerpse Zuid tegen een container en enkele geparkeerde wagens. Pas toen ze al op de Ring was, kon ze worden onderschept. Caroline M. legde een positieve ademtest af, waarop het parket besliste om haar rijbewijs in te trekken. De rechter reageert, bij monde van haar advocaten Walter Damen en Luc De Daele, voor het eerst op het voorval. "Ze excuseert zich en is zich er ten zeerste van bewust dat dit niet had mogen gebeuren. Ze heeft een menselijke fout gemaakt en - zoals het in een rechtsstaat betaamt - zal zij zich verantwoorden, haar verdediging voeren en de sanctie aanvaarden."

