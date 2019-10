Exclusief voor abonnees Strafonderzoeken naar politiepersoneel +10% 21 oktober 2019

Het gerecht heeft vorig jaar 489 strafonderzoeken gevoerd naar politiemensen, 10% meer dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie, die die onderzoeken doet. In 2018 werden 3.970 klachten ingediend tegen politiemensen, 4% minder dan de 4.125 het jaar voordien. 489 ervan hebben effectief tot een strafonderzoek geleid. "De meeste klachten gaan over onwettig politiegeweld", klinkt het in 'De Tijd'. Er wordt wel benadrukt dat "klachten niet noodzakelijk bewezen feiten zijn". Vandaag vindt in Brussel onder de noemer 'United Against Police Violence' een betoging tegen politiegeweld plaats. De Algemene Inspectie kaart nog aan dat ze door besparingen te weinig mensen hebben om alle dossiers te onderzoeken. (CMG)

