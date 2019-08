Exclusief voor abonnees Straffer dan ooit Real, PSG, Liverpool...: droomlotingen voor Club en Genk | 5 DUIVELS KOMEN NAAR BELGIË 30 augustus 2019

Dit najaar op onze Belgische velden: de crème de la crème van het voetbal. Eden Hazard, Mbappé, Sergio Ramos, Modric, Salah, Mané, Van Dijk, Insigne, Mertens... En langs de zijlijn grootheden als Zidane, Klopp en Ancelotti. Ga dat zien, mensen. Majestueuzer wordt het niet. Bij Club Brugge en Racing Genk kunnen ze hun geluk niet op. Elk zijn droompoule, met tot de verbeelding sprekende affiches. Real Madrid. PSG. Titelverdediger Liverpool. Napoli. Zelfs Galatasaray. Aartsmoeilijke opdrachten, maar o zo sexy. Een leuk weerzien ook met een handvol landgenoten, want naast Eden en Mertens zitten er met Courtois, Meunier en Origi nog drie Rode Duivels in poule A en E. Neymar Jr. had het allemaal nóg indrukwekkender kunnen maken, maar de Braziliaanse supervedette staat op het punt om PSG opnieuw in te ruilen voor zijn geliefkoosde Barcelona. Of 't zou moeten zijn dat Real nog een ultieme coup pleegt. Stel je voor, zeg.

