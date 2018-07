Straffe Hendrik 02 juli 2018

Merkwaardige, mijns inziens wel juiste, quote van Hendrik Bogaert in het interview door Jan Segers: "Zit ik in het partijbestuur, dan behoor ik met mijn gedachtegoed tot een kleine minderheid. Kom ik onder de mensen, dan behoor ik tot de overgrote meerderheid." Politici, eens verkozen, blazen graag hoog van de toren, maar wandelen te weinig in het gewoel rónd de toren. Maar dat wordt niet meer zomaar aanvaard. Nu maar afwachten of 'straffe Hendrik' voldoende kiezers in zijn roedel behoudt om defenestratie te voorkomen.

Norbert Duquesnoy, Vichte

