Straffe comeback goed nieuws met oog op Masters

Wat een comeback van David Goffin (ATP 15) in de eerste ronde van Tokio! Op de Rakuten Open versloeg het derde reekshoofd maandagnacht Pablo Carreno Busta (ATP 39) met 1-6, 7-6, 6-0. Goffin haalde daarbij een 2-4-achterstand in de tweede set en een 1-5-achterstand in de tiebreak op en wist ook nog eens drie matchballen af te weren. Een krachttoer. "Het was een beetje magie", glimlachte de Luikenaar. "Maar ik heb er hard voor gevochten en het leverde mij alweer een overwinning op. Ik heb hier op dit centercourt al veel zeges geboekt." In 2017 won Goffin op het Ariake Tennis Park de titel, hij voelt er zich dan ook erg thuis. "Het was niet makkelijk", zuchtte hij na 2 uur en 17 minuten. "Carreno Busta speelde erg goed in de eerste set, hij kwam hier met veel vertrouwen aan. (Carreno Busta won vorig weekend de titel in Chengdu, red.) Hij miste geen bal en ik had moeite om het juiste ritme te vinden. Dus moest ik knokken en geduld tonen om mijn timing en basisslagen te vinden." Onze landgenoot doet ook een goede zaak met het oog op de strijd voor de Masters. Al kondigt ronde twee in Tokio, vandaag tegen Denis Shapovalov (ATP 32), zich opnieuw moeilijk aan. "Hij heeft veel talent met ongelooflijke basisslagen", wist Goffin. "Als hij tijd heeft, kan hij heel hard slaan. Hij is vaak onvoorspelbaar. Ik zal solide en agressief moeten zijn en hem de fout laten maken. Ik ga proberen even hard te vechten als vandaag, maar iets beter te tennissen." (FDW)

