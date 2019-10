Exclusief voor abonnees Straffe affiche voor Rode Neuzen Dag XL 09 oktober 2019

00u00 0

Op de tweede Rode Neuzen Dag XL, de finale van de VTM-actie die gevierd wordt met een groot Sportpaleis-concert, komen grote namen spelen. Op de affiche staan onder anderen Mabel, Duncan Laurence, IBE, K3 en Blackwave. Mabel - de dochter van Neneh Cherry - scoorde een grote hit met 'Don't Call Me Up'. De Rode Neuzen Dag XL vindt plaats op vrijdag 29 november. Koen Wauters en Jonas Van Geel zijn die avond de gastheren en zullen binnenkort nog meer namen bekendmaken. Inmiddels loopt de voorverkoop als een sneltrein. Koen en Jonas verwachten tegen volgende week het bordje 'uitverkocht' te kunnen uithangen. Wie nog tickets wil, is er dus best snel bij. Bestellen kan op rodeneuzendag.be. (MC)

