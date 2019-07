Exclusief voor abonnees Straf voor schietende scouts: extra potje koken 31 juli 2019

Ondanks het verbod hebben Vlaamse scouts op de Jamboree, die dit jaar in de VS plaatsvindt, toch deelgenomen aan schietactiviteiten. Het gaat om zeven jongeren. "Als blijk van inzicht moeten ze extra koken voor hun kampgenoten", zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. "Ze boden al hun excuses aan." Hen een strengere straf opleggen, vindt Scouts en Gidsen Vlaanderen niet nodig. Op de Jamboree, een internationaal event dat nog tot vrijdag loopt, kunnen scouts tussen 14 en 17 tal van activiteiten doen - waaronder dus schieten met semiautomatische wapens of jachtgeweren. "Schietsport behoort niet tot onze normen en waarden", werd vooraf bij de Vlaamse scouts gezegd.