Straf voor schietende agent ingetrokken, maar staking gaat door BJM

14 november 2019

05u00 0 De Krant Opvallende U-bocht van de politietop na de aangekondigde staking van de wegpolitie: de straf voor de agent die een waarschuwingsschot loste toen hij werd aangevallen op een snelwegparking, wordt ingetrokken. Maar de acties, die gaan gewoon door.

Dinsdag kondigde politievakbond VSOA het in deze krant aan: tussen eind november en begin volgend jaar zullen de 1.100 leden van de wegpolitie acties houden die de weggebruikers zullen voelen. Ze willen op die manier protesteren tegen het feit dat de nummer twee van de federale politie een tuchtprocedure liet opstarten tegen een agent die in de lucht geschoten had om zichzelf en een collega te redden uit de handen van een tienkoppige dievenbende. De politieman kreeg uiteindelijk een waarschuwing die zeker twee jaar in zijn personeelsdossier zou blijven staan. Al die tijd zou hij geen promotie kunnen maken.

Zelfs nadat gisteren bekendgemaakt werd dat de hele tuchtprocedure vervalt, is het VSOA niet van plan de staking op te schorten. "De acties gaan gewoon door, in ieders belang.”