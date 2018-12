Straf opgeschort van vader die inreed op kinderen 14 december 2018

Een vijftiger uit Bornem die vorig jaar was ingereden op zijn eigen kinderen, heeft van de rechter opschorting van straf gekregen. De feiten kaderden binnen een vechtscheiding, en sindsdien leefden de man en zijn kinderen in onmin met elkaar. "De kinderen kwamen langs om de paarden te laten grazen op het domein van hun vader. Dat schoot bij hem in het verkeerde keelgat", klonk het op de zitting. "De man beschouwde dat als een provocatie, nam zijn wagen en reed met zijn terreinwagen tot twee keer toe in op zijn kinderen én hun partners." Alleen de zoon liep verwondingen op. Het parket had een celstraf van acht maanden gevorderd met probatie-uitstel voor de vader, die de feiten betwistte. Volgens de verdediging was de beklaagde enkel geslipt met zijn auto. De rechter sprak een probatie-opschorting uit. Dat betekent dat hij momenteel geen straf krijgt, zolang hij zich houdt aan enkele voorwaarden.

