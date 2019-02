Straf: NBA-speler wordt getransfereerd tijdens match, en meteen naar de kant gehaald 08 februari 2019

Polemiek in de NBA. Woensdagnacht kreeg Dallas Mavericks-speler Harrison Barnes plots te horen dat hij de club moest verlaten. Het straffe is dat de 26-jarige forward op dat moment een wedstrijd aan het spelen was. Hij werd zonder pardon naar de bank gehaald.

