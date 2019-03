Straf met uitstel voor sjoemelende vakbondsman en z'n vrouw 22 maart 2019

De rechters in Mechelen hebben voormalig vakbondsvoorzitter Gert Cockx (54) schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en passieve private omkoping. Eind januari moest hij zich voor die feiten verantwoorden. Hij ontkende elke betrokkenheid. "Ik heb nooit geprobeerd om iets te maskeren", zei hij in januari tegen de rechters. Na ruim twee maanden werd hij vandaag dan toch veroordeeld. Hij kreeg een celstraf van achttien maanden met uitstel, waarvan enkel de voorlopige hechtenis effectief is. Naast Cockx stond ook zijn vrouw terecht. Zij had een bedrijf opgericht en dat werd volgens het parket via haar man ingehuurd door de vakbond om nieuwe merchandising te lanceren en de nieuwjaarsreceptie te organiseren. Zij werd veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel. Beiden kregen wel een geldboete van 6.000 euro elk. Zo'n 24.000 euro werd verbeurd verklaard. Dat geld werd ter beschikking gesteld aan de politievakbond. Mogelijk gaan Cockx en zijn vrouw in beroep. Zij wilden gisteren geen commentaar kwijt. (TVDZM)

